Магомед Адиев ответил на слухи о своем назначении в клуб КПЛ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил, что не вел переговоры о возможном назначении в "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский специалист посетил игру "Актобе" в последнем туре Казахстанской премьер-лиги и провел переговоры со спортивным руководством области. Стороны якобы обсуждали назначение Адиева на пост главного тренера бронзовых призеров чемпионата по окончании отборочного цикла Евро-2024.

"Ко мне есть определенный интерес от разных клубов из различных стран. Но никогда себе не позволю прийти на «живое» место, — заявил Адиев. — (Главного тренера "Актобе") Андрея Карповича очень сильно уважаю, достойно справляется со своей работой. Поэтому никаких переговоров с «Актобе» не было. Да, приезжал в Актобе, где мы открывали поля, обсуждали развитие футбола в городе, смотрели кандидатов в сборную.

Дал болельщикам слово, что до окончания отборочного цикла не уйду и не будет никаких совмещений постов — свое слово сдерживаю! Готовлюсь к предстоящим поединкам. Все мои мысли посвящены им. А что будет дальше — решим с президентом федерации».

Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством команда показала лучший результат в квалификации чемпионата Европы. За два тура до конца отборочного турнира казахстанцы занимают третье место в группе и сохраняют шансы на прямое попадание на Евро-2024.

Заключительные матчи квалификации пройдут в ноябре. Сборная Казахстана дома сыграет с командой Сан-Марино и на выезде — со словенцами.

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