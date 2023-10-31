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Магомед Адиев может возглавить клуб КПЛ

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Федерации футбола Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассматривается в качестве наставника клуба "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт kazfootball.kz.

По информации портала, Адиев может возглавить команду после окончания отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

Так, Магомед Адиев посетил матч 26-го тура Премьер-лиги "Актобе" - "Жетысу" (2:2). После игры он встретился с руководителем управления спорта области для обсуждения возможного назначения на пост главного тренера "Актобе".

Окончательное решение будет принято после заключительных матчей национальной сборной в квалификации Евро-2024 против Сан-Марино и Словении. Данные встречи пройдут в ноябре текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043423-magomed-adiev-mozhet-vozglavit-klub-kpl/

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