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Футболист сборной Казахстана рассказал о неожиданной встрече с Джоковичем (фото)

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Александр Зуев и Новак Джокович
Александр Зуев и Новак Джокович: Telegram-канал Александра Зуева

Полузащитник сербского клуба ИМТ и сборной Казахстана Александр Зуев узнал, что живет в одном районе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал футболиста.

Зуев подписал контракт с белградским ИМТ в сентябре. В пятницу футболист сообщил, что встретил Джоковича на улице сербской столицы.

"Оказалось, что живем в одном районе. Новак — очень простой и искренний парень", — подписал Зуев совместное фото с лидером рейтинга ATP.

Александр Зуев, его девушка и Новак Джокович
Александр Зуев, его девушка и Новак Джокович: Telegram-канал Александра Зуева

Также казахстанец пожелал Джоковичу успешного выступления на Мастерсе в Париже. В субботу серб сыграет в полуфинале турнира с россиянином Андреем Рублевым.

Зуев, ранее представлявший Россию, в июне сообщил о получении гражданства Казахстана. Полузащитник уже вызывался в национальную сборную, в том числе на ближайшие матчи квалификации Евро-2024 с Сан-Марино и Словенией. Однако пока футболист не дебютировал за казахстанскую команду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044111-futbolist-sbornoy-kazahstana-rasskazal-o-neozhidannoy-vstreche-s-dzhokovichem-foto/

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