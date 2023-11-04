Футболист сборной Казахстана рассказал о неожиданной встрече с Джоковичем (фото)

Полузащитник сербского клуба ИМТ и сборной Казахстана Александр Зуев узнал, что живет в одном районе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал футболиста.
Зуев подписал контракт с белградским ИМТ в сентябре. В пятницу футболист сообщил, что встретил Джоковича на улице сербской столицы.
"Оказалось, что живем в одном районе. Новак — очень простой и искренний парень", — подписал Зуев совместное фото с лидером рейтинга ATP.
Также казахстанец пожелал Джоковичу успешного выступления на Мастерсе в Париже. В субботу серб сыграет в полуфинале турнира с россиянином Андреем Рублевым.
Зуев, ранее представлявший Россию, в июне сообщил о получении гражданства Казахстана. Полузащитник уже вызывался в национальную сборную, в том числе на ближайшие матчи квалификации Евро-2024 с Сан-Марино и Словенией. Однако пока футболист не дебютировал за казахстанскую команду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044111-futbolist-sbornoy-kazahstana-rasskazal-o-neozhidannoy-vstreche-s-dzhokovichem-foto/