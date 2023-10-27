Отбор на Евро-2024: Назван расширенный состав сборной Казахстана на решающие матчи

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев огласил расширенный состав футболистов на предстоящие матчи квалификации на чемпионат Европы-2024 с Сан-Марино и Словенией, передает NUR.KZ.

В состав предсказуемо не попал полузащитник «Ордабасы» и капитан сборной Асхат Тагыберген, который недавно получил травму в матче с "Шахтером".

А вот пополнили состав сборной пять игроков - защитники Егор Ткаченко и Дамир Касабулат из «Кайрата», полузащитники Бейбит Галым («Тобол» М) и Адильхан Добай («Мактаарал»), а в нападении Бакдаулет Зульфикаров («Кайсар»).

Весь состав выглядит так:

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Александр Заруцкий («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Багдат Каиров, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все– «Тобол»), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов (все – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Еркин Тапалов («Кызылжар»), Лев Скворцов («Химки», Россия), Александр Зуев (ИМТ, Сербия), Егор Ткаченко, Дамир Касабулат (оба - «Кайрат»);

Полузащитники: Султанбек Астанов («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Копер», Словения), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – «Актобе»), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов, Исламбек Куат (все – «Астана»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Самат Жарынбетов, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Бейбит Галым («Тобол» М) Адилет Садыбеков («Кайрат»), Адильхан Добай («Мактаарал»);

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба – «Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Мактаарал»), Иван Свиридов («Шахтер»), Бакдаулет Зульфикаров («Кайсар»);

Напомним, решающие два матча отборочного цикла на чемпионат Европы -2024 пройдут в ноябре. Сначала сборная Казахстана сыграет домашний матч против аутсайдера группы H Сан-Марино 17 ноября. Затем предстоит выездной матч против лидера, Словении, 21 ноября.

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