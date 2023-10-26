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Сборная Казахстана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба федерации футбола Казахстана

Мужская сборная Казахстана по итогам октября улучшила положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Команда поднялась на две строчки и теперь занимает 98-е место. Это 41-й результат среди сборных, выступающих под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем месяце казахстанская команда провела два выездных матча квалификации чемпионата Европы 2024 года. В игре с датчанами было зафиксировано поражение со счетом 1:3, во встрече с финнами удалось победить — 2:1.

На данный момент сборная Казахстана с 15 очками занимает третье место в отборочной группе, уступая только командам Дании и Словении и сохраняя шансы на попадание на Евро.

Рейтинг ФИФА от 26 октября 2023 года:

1 (1). Аргентина – 1861,29 очка;

2 (2). Франция – 1853,11;

3 (3). Бразилия – 1812,2;

4 (4). Англия – 1807,88;

5 (5). Бельгия – 1793,71;

6 (8). Португалия – 1739,83;

7 (7). Нидерланды – 1739,26;

8 (10). Испания – 1725,91;

9 (9). Италия – 1717,81;

10 (6). Хорватия – 1711,88...

19 (18). Дания – 1612.15...

54 (59). Словения – 1428.10...

62 (54). Финляндия – 1388.46...

75 (74). Северная Ирландия – 1325.06...

98 (100). Казахстан – 1219.65...

207 (207). Сан-Марино – 746.98.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2042644-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-podnyalas-v-reytinge-fifa/

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