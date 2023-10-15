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Отбор на Евро-2024: Казахстан уступил в гостевом матче Дании

Опубликовано:

Дания - Казахстан
Дания - Казахстан. Фото: Федерация футбола Казахстана

Сборная Казахстана по футболу проиграла в гостевом матче против Дании со счетом - 3:1 в рамках отборочного раунда на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

Первыми счет в игре открыли хозяева поля. На 36-й минуте Йонас Винд выводит датчан вперед. Второй гол Дании случился в добавочное времея в первом тайме. Прямо в раздевалку забил Роберт Сков.

На старте второго отрезка пропустили еще раз. Все тот же Роберт Сков делает дубль.

Казахстан смог ответить только на 58-й минуте. Ян Вороговский вышел на замену и смог размочить счет.

Итоговый счет -3:1 . Казахстан уступает в гостевом матче.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Финляндии 17 октября на олимпийском стадионе в Хельсинки в 22.00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2041021-otbor-na-evro-2024-kazahstan-ustupil-v-gostevom-matche-danii/

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