Казахстанские футболисты шумно отметили победу над Финляндией в своей раздевалке (видео)

Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Финляндии - в раздевалке после матча спортсмены шумно отпраздновали это событие, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Казахстанская федерация футбола на своем YouTube-канале опубликовала кадры из раздевалки нашей сборной. Футболисты радовались победе в прошедшем матче: парни танцевали, ликовали и поздравляли друг друга.

После слово взял тренер Магомед Адиев, который тоже поздравил футболистов с победой, подвел итоги проведенной работы и призвал подопечных повторить успех в оставшихся матчах отборочного тура.

Напомним, сборная Казахстана по футболу в гостях в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Матч состоялся в Хельсинки.

В первом тайме вперед вышли хозяева. На 28-й минуте ворота сборной Казахстана поразил Роберт Тэйлор. Наши футболисты отыгрались лишь на 77 минуте. Бахтиер Зайнутдинов реализовал пенальти. Через 12 минут ему удалось сделать дубль.