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Разгромная победа: Сборная Казахстана по футзалу обыграла Азербайджан в матче отбора на ЧМ-2024

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Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: kff.kz

Национальная команда по футзалу одержала разгромную победу в выездном матче элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024 против сборной Азербайджана, передает NUR.KZ.

Первыми в игре забили именно хозяева. Подопечные главного тренера Рикардо Кака пытались создавать моменты.

Во втором тайме команду в игру возвращает Биржан Оразов. Спортсмен сравнивает единицы на табло. Затем уже Дуглас выводит сборную Казахстана вперед. Разрыв в счете увеличивает Даурен Турсагулов. До разгрома счет доводит Эдсон. Азербайджан все-таки смог отквитать один гол. Итоговые цифры на табло - 4:2. Казахстанская команда побеждает.

Ранее, сборная Казахстана обыграла на выезде Нидерланды. Затем спустя несколько дней на домашнем паркете подопечные Кака не оставили ни единого шанса команде Румынии.

Следующий матч сборная Казахстана по футзалу проведет дома против Азербайджана 11 октября в Астане во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2039962-razgromnaya-pobeda-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-obygrala-azerbaydzhan-v-matche-otbora-na-chm-2024/

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