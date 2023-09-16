Сборная Казахстана по футзалу одержала победу в матче элитного раунда квалификации ЧМ-2024

Национальная сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном цикле на чемпионат мира-2024 против Нидерландов (2:0), передает NUR.KZ.

Подопечные Рикардо Кака проводили встречу на выезде в Альмере. Счет был открыт уже на 3-й минуте. Автором гола за сборную становится Эдсон. Спустя семь минут все тот же Эдсон едва не оформляет дубль, мяч попадает в перекладину. Хозяева площадки также создавали опасные моменты, но в воротах надежно сыграл Игита.

Второй тайм принес казахстанской команде еще один гол. Удваивает преимущество Казахстана Даурен Турсагулов. Счет до конца матча не изменился. Итоговые цифры на табло - 2:0.

Следующую игру сборная Казахстана проведет в Алматы, 20 сентября, против Румынии.

Напомним, что команда, занявшая первое место в группе, выходит напрямую в финальную стадию. Четыре сборных со вторых мест сыграют стыковые матчи.

Чемпионат мира профдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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