Сборная Казахстана по футзалу одержала победу над Румынией в отборе на ЧМ-2024

Национальная сборная Казахстана по футзалу одержала победу в матче элитного раунда квалификации чемпионата мира-2024 против Румынии со счетом 4:3 и вышла в лидеры группы А, передает NUR.KZ.

Матч проходил на домашнем паркете в Алматы, на арене "Балуан Шолак". Все четыре гола подопечные главного тренера сборной Кака забили в первом тайме.

Счет на второй минуте открыл Дуглас. Затем еще спустя две минуты Саболч Маня сравнял единицы на табло. Команду вперед вывел Альберт Акбаликов. За пять минут до окончания первого отрезка Эдсон и Биржан Оразов доводят счет до разгромных - 4:1.

Во втором тайме забивали только гости. В ворота Игиты один мяч оформил Андре Сассе и дубль делает Саболч Маня. Итоговый счет встречи - 4:3. После второй победы подряд Казахстан выходит в лидеры группы А. Победитель группы напрямую выйдет на ЧМ-2024, который пройдет в Узбекистане.

Следующий матч сборная проведет на выезде 6 октября против Азербайджана.

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