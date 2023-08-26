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"Баха очень помог мне": новичок ЦСКА рассказал о помощи Бахтиера Зайнутдинова

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Футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после выездного матча поделился впечатлениеми об адаптации в новом клубе, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

«Адаптация идет очень хорошо, ребята очень помогли, спасибо им, Баха очень помог мне, спасибо ему. Желаю ему удачи в Турции. Но адаптация еще идет. Баха помог познакомиться с ребятами, клубом, базой, со всем помог. Я узнал, что ЦСКА заинтересовался мной после чемпионата Азии среди игроков до 20 лет, но ждал, чтобы первый круг у нас закончился, после этого думал и перешел сюда. Думаю, что пришло время сделать следующий шаг и поднять свой уровень, чтобы улучшить свою игру и способности», — рассказал журналистам Файзуллаев.

4 августа ЦСКА объявил о переходе Аббосбека из узбекского «Пахтакора». 25 августа московский клуб на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Файзуллаев заменил нападающего Федора Чалова на 80-й минуте.

Напомним, Зайнутдинов перешел из ЦСКА в турецкий "Бешикташ" и уже отметился забитым мячом за новую команду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034112-baha-ochen-pomog-mne-novichok-tsska-vyskazalsya-o-pomoschi-bahtiera-zaynutdinova/

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