"Мы ждем его": главный тренер "Бешикташа" о трансфере Бахтиера Зайнутдинова

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ALEXANDER NEMENOV/POOL/AFP via Getty Images

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Бешикташ" (Стамбул) Шенол Гюнеш высказался на пресс-конференции о ситуации вокруг перехода игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передает NUR.KZ, со ссылкой на местное издание Ensonhaber.

"Ждем развития событий по Бахтиеру. Он будет выступать по "синей карте". Сегодня или завтра он будет в клубе, мы ждем его" - сказал журналистам Гюнеш.

Напомним, "синяя карта" - это правило, по которому футболисты из тюркских стран, таких как Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Кырыгызстан и Казахстан не будут считаться легионерами с нового сезона. У каждой команды в турецкой футбольной лиге будет возможность подать в заявке одного такого игрока.

За ЦСКА Зайнтудинов выступает с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги казахстанец сыграл 21 матч, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Ранее появилась информация о том, сколько "Бешикташ" заплатит за трансфер Зайнутдинова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032798-my-zhdem-ego-glavnyy-trener-beshiktasha-o-transfere-bahtiera-zaynutdinova/