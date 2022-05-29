Тибо Куртуа признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов

Тибо Куртуа. Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа был признан лучшим игроком финального матча Лиги Чемпионов, сообщает NUR.KZ.

В финальном матче Куртуа отразил девять ударов по своим воротам и был выбран лучшим игроком финала в Париже.

Всего за весь розыгрыш Лиги чемпионов в этом сезоне Куртуа спасал свои ворота 59 раз — это новый рекорд как минимум с сезона-2003/04, когда соответствующую статистику начали фиксировать.

Отметим, что для бельгийского вратаря этот титул Лиги Чемпионов стал первым в карьере. Также в минувшем сезоне Куртуа вместе с "Реалом" выиграл чемпионат Испании.

Напомним, что вратарь перешел в "Реал" в 2018 году из лондонского "Челси".

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971507-tibo-kurtua-priznan-luchshim-igrokom-finala-ligi-chempionov/