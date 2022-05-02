Российские футбольные клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23

Логотип UEFA. Фото: Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Футбольные команды из России не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23, пишет Sports.ru cо ссылкой на сайт УЕФА.

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Это касается и женской Лиги чемпионов и Юношеской лиги УЕФА.

Также в новом сезоне не выступят в турнирах под эгидой УЕФА и мини-футбольные клубы из России.

Мужская сборная России отстранена от участия в Лиге наций. Женская национальная команда пропустит Евро-2022 (ее заменит Португалия) и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.

Дисквалифицированы молодежная сборная России U21, юношеские национальные команды (мужская и женская), а также мужская и женская сборные по мини-футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967683-rossiyskie-futbolnye-kluby-ne-sygrayut-v-evrokubkah-sezona-202223/