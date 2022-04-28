Полуфиналы Лиги Чемпионов могут перестать играть в два матча

Церемония открытия финала ЛЧ 2021 года. Фото: UEFA/Anadolu Agency via Getty Images

УЕФА может изменить формат Лиги чемпионов и полуфиналы турнира могут начать проводить в один матч, сообщает The Times.

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Полуфиналы в Лиге Чемпионов могут начать проводить в один матч. Двухматчевые противостояния на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов могут отменить – ведущие европейские клубы планируют проводить полуфиналы и финал турнира в течение одной недели в одном городе. Это называют "неделей футбола".

В УЕФА говорят, что окончательного решения по этому вопросу нет, однако Ассоциация европейских клубов (ECA) готовится протолкнуть эту идею.

Напомним, что в 2020 году четвертьфиналы и полуфиналы Лиги Чемпионов прошли в течении двух недель в Лиссабоне из-за пандемии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967120-polufinaly-ligi-chempionov-mogut-perestat-igrat-v-dva-matcha/