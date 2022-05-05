Карло Анчелотти: История "Реала" помогает нам никогда не сдаваться

Карло Анчелотти. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Итальянский тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Лиги Чемпионов, сообщает BBC.

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"Не могу сказать, что мы привыкли к такой жизни, но то, что произошло сегодня, уже было и с ПСЖ и "Челси".

Если вы спросите, как так происходит, то это история этого клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели.

Исход игры был практически предрешен, но мы сумели найти последние силы. Мы провели хороший матч против сильного соперника.

Когда нам удалось сравнять счет по сумме двух матчей, у нас было психологическое преимущество в овертайме.

Нам пришлось тяжело, "Сити" контролировал игру, но в последний момент нам удалось перевести ее в дополнительное время.

Я рад сыграть в финале в Париже против еще одного сильного соперника. Мы к такому привыкли. Это будет фантастический матч", – заявил итальянский специалист.

Напомним, что "Реал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Лиги Чемпионов. В финале "сливочные" сыграют с "Ливерпулем", а главный тренер "Реала" Карло Анчелотти установил новый рекорд Лиги Чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968169-karlo-anchelotti-istoriya-reala-pomogaet-nam-nikogda-ne-sdavatsya/