Карло Анчелотти установил новый рекорд Лиги Чемпионов

Карло Анчелотти. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Итальянский тренер Карло Анчелотти вывел "Реал" в финал Лиги Чемпионов и побил рекорд Марчелло Липпи по выходам в финал турнира, сообщает NUR.KZ.

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"Реал" под руководством 62-летнего итальянца сегодня обыграл "Манчестер Сити" (3:1) в полуфинале ЛЧ и по сумме двух матчей прошел дальше.

Для Анчелотти это будет пятый финал. Ранее он добирался до этой стадии в 2003, 2005, 2007 году с "Миланом" и в 2014 году с "Реалом".

Лишь в одном из них команда Карло потерпела поражение – в 2005 году от "Ливерпуля" по пенальти. В 2007-м "Милан" взял реванш.

28 мая 2022 года "Реал" сыграет в финале ЛЧ на "Стад де Франс" именно с мерсисайдцами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968064-karlo-anchelotti-ustanovil-novyy-rekord-ligi-chempionov/