"Реал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Лиги Чемпионов

Игроки "Реала". Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Мадридский "Реал" со счетом 3:1 обыграл "Манчестер Сити" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов и вышел в финал Лиги Чемпионов, сообщает NUR.KZ.

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Первый гол в матче на 75-й минуте забил нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез. На 90-й минуте форвард "Реала" Родриго сравнял счёт, а в дополнительное ко второму тайму время Родриго оформил дубль, чем перевёл игру в овертайм. На 95-й минуте в ворота "Манчестер Сити" был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема.

Первый матч между клубами закончился со счётом 4:3 в пользу "Манчестер Сити". Таким образом, "Реал" вышел в финал по сумме двух встреч — 6:5. В финальном матче "Реал" встретится с "Ливерпулем".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968062-real-obygral-manchester-siti-i-vyshel-v-final-ligi-chempionov/