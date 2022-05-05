"Реал" сыграет с "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов

Реал - Ливерпуль. Фото: gettyimages.com

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона, сообщает NUR.KZ.

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Финальный матч пройдет 28 мая в Париже. Изначально встречу планировалось провести в Санкт-Петербурге, но 25 февраля УЕФА принял решение о переносе матча на "Стад де Франс".

"Ливерпуль" шесть раз побеждал в Лиге чемпионов и трижды играл в финале. В последний раз команда играла в финале главного еврокубкового турнира в 2019 году, выиграв его.

На счету "Реала" рекордные 13 побед в Лиге чемпионов, еще три раза мадридцы проиграли в финале. Последний раз "Реал" выигрывал трофей в 2018 году.

В личных встречах преимущество на стороне "Реала" — четыре победы, три поражения и одна ничья. Последний раз "Ливерпуль" обыгрывал мадридцев в 2009 году — в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0, 1:0). В 2018-м клубы встречались в финале Лиги чемпионов, "Реал" тогда выиграл со счетом 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968063-real-sygraet-s-liverpulem-v-finale-ligi-chempionov/