Унаи Эмери: На нашем стадионе мы создадим "Ливерпулю" больше проблем

Унаи Эмери. Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче ЛЧ, сообщает официальный сайт UEFA.

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В полуфиналах приходится играть против таких вот сильных соперников, которые зачастую находятся в хорошей форме, как "Ливерпуль". Мы хотели победить, контролировать игру, но нам не позволили. Нам не удавалось прорываться вперед, но мы защищались настолько хорошо, насколько могли, чтобы оставить себе шансы перед вторым матчем.

На нашем стадионе все будет иначе. Мы будем создавать им больше намного проблем.

Это "Ливерпуль", сильная команда, фаворит. Но мы знаем, что способны с ним тягаться, на следующей неделе шансы у нас будут", - заявил испанский специалист.

Напомним, что подопечные Унаи Эмери пропустили два гола за две минуты и проиграли "Ливерпулю" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов со счетом 0:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967123-unai-emeri-na-nashem-stadione-my-sozdadim-liverpulyu-bolshe-problem/