Капитан "Ливерпуля" прокомментировал полуфинальный матч ЛЧ против "Вильярреала"

Джордан Хендерсон. Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал первый полуфинальный матч против "Вильярреала", сообщает BBC.

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"У них хорошо организованная команда, и мы знали, что будет непросто. Важно, что мы шли вперед и верили, что в итоге сможем взломать их оборону. И мы забили два мяча.

В случае с первым голом нам немного повезло, хотя комбинация была хорошая. Мяч залетел в сетку от защитника и вратаря, кажется. Но когда твой соперник глубоко защищается, удача необходима.

Большую часть матча контрпрессинг работал хорошо и создавал им проблемы. Но вопрос о выходе в финал еще не решен, в гостях у "Вильярреала" будет сложно", - заявил английский футболист.

Напомним, что "Ливерпуль" - единственная команда, которая может все возможные трофеи в текущем сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967121-kapitan-liverpulya-prokommentiroval-polufinalnyy-match-lch-protiv-vilyarreala/