Садио Мане повторил рекорд Дидье Дрогба в Лиге Чемпионов

Садио Мане. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Футболист "Ливерпуля" Садио Мане забил гол в полуфинальном матче Лиги Чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба, сообщает NUR.KZ.

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Вингер "Ливерпуля" Садио Мане забил свой 14 гол в плей-офф Лиги Чемпионов. Полузащитник с передачи Мохаммеда Салаха отличился на 55 минуте полуфинального матча с испанским "Вильярреалом". Таким образом, 30-летний сенегалец повторил рекорд экс-форварда "Челси" Дидье Дрогба по голам в плей-офф ЛЧ среди африканцев.

"Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 5 мая в Испании.

Напомним, что Садио Мане в этом сезоне вместе со сборной Сенегала выиграл кубок Африки, а также вывел свою национальную сборную на чемпионат мира в Катаре. Всего в этом розыгрыше Лиги Чемпионов Мане принял участие в 11 матчах и забил 4 гола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967122-sadio-mane-povtoril-rekord-dide-drogba-v-lige-chempionov/