"Ливерпуль" в полуфинале Лиги Чемпионов обыграл "Вильярреал"

Футболисты "Ливерпуля". Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Английский "Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" обыграл испанский "Вильярреал" во втором полуфинальном матче Лиги Чемпионов, сообщает NUR.KZ.

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Подопечные Юргена Клоппа победили испанцев в домашнем матче со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме противостояния. Футболист "Вильярреала" Эступеньян забил автогол на 53-й минуте. Спустя две минуты Садио Мане удвоил преимущество хозяев.

Ответная встреча пройдет 3 мая в Испании. В параллельном полуфинале играют мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". "Горожане" обыграли мадридцев в первом матче со счетом 4:3.

Напомним, что в четвертьфинале ЛЧ "Ливерпуль" сломил сопротивление лиссабонской "Бенфики", а "Вильярреал" выбил из розыгрыша мюнхенскую "Баварию".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1967118-liverpul-v-polufinale-ligi-chempionov-obygral-vilyarreal/