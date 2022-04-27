Карим Бензема вышел на первое место в списке бомбардиров ЛЧ

Карим Бензема. Фото: John Berry/Getty Images

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема оформил дубль в первом полуфинальном матче ЛЧ против "Манчестер Сити" и вышел на первое место в гонке бомбардиров Лиги Чемпионов нынешнего сезона, сообщает NUR.KZ.

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Бензема забил первый гол на 33 минуте матча с передачи соотечественника Ферлана Менди, а в концовке поединка реализовал пенальти. Форвард вышел на первое место в списке лучших бомбардиров этого турнира, обогнав нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. На счету поляка 13 мячей.

На счету француза девять мячей в плей-офф. Он вышел на второе место по этому показателю за всю историю турнира. Рекордсмен по голам в одном плей-офф ЛЧ – Криштиану Роналду, забивший 10 голов за "Реал" в 2017 году. Третье место с 8 мячами по этому показателю занимает Лионель Месси. Четвертым идет Неймар – 7 голов в одном плей-офф ЛЧ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966934-karim-benzema-vyshel-na-pervoe-mesto-v-spiske-bombardirov-lch/