На матче женской Лиги Чемпионов был установлен новый мировой рекорд

Стадион "Камп Ноу". Фото: ADRIA PUIG/Anadolu Agency via Getty Images

На матче женской Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Вольфсбургом" был установлен мировой рекорд посещаемости в женском футболе, сообщает NUR.KZ.

Полуфинальную игру Лиги чемпионов между "Барселоной» и "Вольфсбургом" на домашнем стадионе "Блауграны" "Камп Ноу" посетили 91 648 зрителей – это новый мировой рекорд в женском футболе.

Испанская команда разгромила своих соперников со счетом 5:1.

Напомним, что предыдущий рекорд также был установлен на матче "Барселоны": 30 марта на матч Лиги Чемпионов с "Реалом" (5:2) пришли 91 553 зрителя.

До этого лучшая посещаемость была зафиксирована в Пасадине во время финального матча ЧМ-1999 между США и Китаем. Тогда на игру пришли 90 185 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966443-na-matche-zhenskoy-ligi-chempionov-byl-ustanovlen-novyy-mirovoy-rekord/