"Челси" установил новый клубный антирекорд

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта. Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Лондонский "Челси" в матче 25 тура чемпионата Англии проиграл "Арсеналу" и обновил один из клубных антирекордов, сообщает NUR.KZ.

Это поражение стало третьим подряд на "Стэмфорд Бридж" для подопечных Томаса Тухеля. Ранее синие уступили в матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счётом 1:3, а после уступили "Брентфорду" в матче 31-го тура АПЛ со счётом 1:4.

С декабря 1989 года "Челси" не пропускал три или более голов подряд в домашних матчах, проиграв в тот раз "Уимблдону" и "Ливерпулю" со счётом 5:2. Кроме того, синие потерпели три домашних поражения подряд во всех соревнованиях впервые с ноября 1993 года.

"Челси" набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Арсенал" с 57 баллами занимает пятое место.

Напомним, что "Челси" победил "Кристал Пэлас" в полуфинале кубка Англии и сыграет в финале с "Ливерпулем. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966196-chelsi-ustanovil-novyy-klubnyy-antirekord/