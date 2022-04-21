"Манчестер Юнайтед" назначил Эрика Тен Хага главным тренером

Эрик Тен Хаг. Фото: Geert van Erven/BSR Agency/Getty Images

Руководство "Манчестер Юнайтед" официально объявило о том, что со следующего сезона главным тренером команды будет Эрик Тен Хаг, сообщает официальный сайт клуба.

Голландец приступит к работе по завершении нынешнего сезона. Его контракт рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

Сейчас 52-летний специалист работает в "Аяксе". Сообщалось, что "МЮ" выплатит компенсацию в размере двух миллионов евро. "Аякс" под руководством тен Хага дважды выигрывал чемпионат Нидерландов и Кубок страны, один раз – Суперкубок. В 2019 году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. Также тен Хаг тренировал вторую команду "Баварии", "Гоу Эхед Иглс" и "Утрехт". Работа в «МЮ» – его первый опыт в высшем дивизионе вне Нидерландов.

До конца сезона с «МЮ» будет работать временный тренер Ральф Рангник. Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1966192-manchester-yunayted-naznachil-erika-ten-haga-glavnym-trenerom/