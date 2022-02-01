Игита не сдержал слез после поражения от Украины на Евро-2022 (видео)

Игита. Фото: instagram.com/kazfutsal/

Вратарь и капитан сборной Казахстана по футзалу Игита прокомментировал поражение от Украины в 1/4 финала чемпионата Европы в Нидерландах, передает NUR.KZ.

Напомним, что Казахстан в четвертьфинале Евро-2022 уступил Украине со счетом 3:5. Тем самым подопечные Кака завершили выступление на турнире.

35-летний вратарь национальной команды Игита был крайне расстроен итогом встречи.

"Тяжело проигрывать так. Мне 35, и я через многое прошел в своей жизни, но, с другой стороны, я счастлив, что до сих пор испытываю такие чувства после стольких лет карьеры. Мне очень грустно, потому что мы так много работали.

Моя карьера подходит к концу, но я очень хочу выиграть этот турнир. Мы всегда стараемся показывать свою лучшую игру, чтобы мир увидел, что мы сильно прибавили" - приводит слова Игиты сайт UEFA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1954099-igita-ne-sderzhal-slez-posle-porazheniya-ot-ukrainy-na-evro-2022-video/