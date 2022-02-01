Казахстан проиграл Украине в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу

Казахстан - Украина. Фото: twitter.com/uefafutsal

Сборная Казахстана по футзалу завершила выступление на чемпионате Европы в Нидерландах, передает NUR.KZ.

В матче за выход в полуфинал подопечные Кака в упорной встрече уступили Украине со счетом 3:5.

В составе победителей отличились Петр Шотурма, Игорь Корсун, Михаил Зварич, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь. У Казахстана дубль оформил Биржан Оразов, еще один гол на свой счет записал Дуглас.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Украины встретится с победителем пары Россия - Грузия.

Чемпионат Европы по футзалу, Нидерланды

Казахстан - Украина - 3:5 (0:1)

Голы: Дуглас 33, Оразов 37, 49 - Шотурма 14 (с пенальти), Корсун 24, Зварич 29, Разуванов 38, Лебедь 38

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Новые игроки получают от Parimatch 300% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953930-kazahstan-proigral-ukraine-v-chetvertfinale-evro-2022-po-futzalu/