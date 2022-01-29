Евро-2022: появился обзор матча Казахстан - Италия

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: uefa.com

Сборная Казахстана по футзалу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2022 в Нидерландах, передает NUR.KZ.

В заключительном матче группового этапа подопечные Кака победили команду Италии со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Биржан Оразов (дубль), Азат Валиуллин и Дуглас. У итальянцев гол престижа забил Дуглас Николоди.

Тем самым сборная Казахстана с первого места (7 очков) вышла в плей-офф Евро-2022. Вторую строчку (4 очка) в квартете В заняла команда Финляндии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953593-evro-2022-poyavilsya-obzor-matcha-kazahstan-italiya/