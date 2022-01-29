Сборная Казахстана по футзалу вышла в 1/4 финала Евро-2022

Азат Валиуллин. Фото: twitter.com/uefafutsal

Сборная Казахстана по футзалу пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2022 в Нидерландах, передает NUR.KZ.

В заключительном матче группового этапа подопечные Кака обыграли команду Италии со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Биржан Оразов, еще по голу на свой счет записали Азат Валиуллин и Дуглас. У гостей один гол отыграл Дуглас Николоди.

Таким образом, сборная Казахстана с семью очками заняла первое место в группе В. Вторую путевку в плей-офф заработала Финляндия, победившая Словению (2:1).

Чемпионат Европы по футзалу, Нидерланды

Казахстан - Италия - 4:1 (2:1)

Голы: Оразов 6, 31, Валиуллин 9, Дуглас 38 - Николоди 13

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953592-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-vyshla-v-14-finala-evro-2022/