Сборная Казахстана по футзалу сыграет с Италией за выход в плей-офф Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Казахстана по футзалу проведет третий матч на групповом этапе чемпионате Европы в Нидерландах, передает NUR.KZ.

После двух туров подопечные Кака с четырьмя очками лидируют в группе В. Следом идут команды Словении и Италии (у обеих команд по два очка). На последнем месте находится Финляндия с одним набранным баллом.

Сегодня сборная Казахстана встретится с Италией. Матч начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.

Итальянцам для выхода в плей-офф необходимо побеждать казахстанцев. Тогда как нашу сборную устроить и ничейный исход.

Между собой команды встречались один раз - в четвертьфинале чемпионата Европы 2016 года наши футзалисты одержали победу со счетом 5:2.

Матч с Италией пропустят два игрока Казахстана: Альберт Акбаликов (отбывает дисквалификацию) и Чингиз Есенаманов (положительный тест на Covid-19).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953500-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-sygraet-s-italiey-za-vyhod-v-pley-off-evro-2022/