Сборная Казахстана по футзалу натурализовала игрока из Бразилии

Эдсон. Фото: instagram.com/afckairat/

Бразильский игрок футзального клуба "Кайрат" Эдсон получил гражданство Казахстана, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба алматинского клуба, теперь Эдсон сможет выступать за сборную Казахстана по футзалу.

Он уже отправился вместе с национальной командой в Нидерланды, где состоится финальный этап чемпионата Европы.

Напомним, что помимо Эдсона в составе сборной Казахстана успешно выступают четыре натурализованных бразильца: Игита, Лео, Дуглас и Тайнан.

Эдсону Гомесу дос Сантосу 29 лет, и он считается универсальным игроком. Защищает честь "Кайрата" с 2018 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951583-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-naturalizovala-igroka-iz-brazilii/