Сборная Казахстана по футзалу натурализовала игрока из Бразилии

Бразильский игрок футзального клуба "Кайрат" Эдсон получил гражданство Казахстана, передает NUR.KZ.
Как сообщает пресс-служба алматинского клуба, теперь Эдсон сможет выступать за сборную Казахстана по футзалу.
Он уже отправился вместе с национальной командой в Нидерланды, где состоится финальный этап чемпионата Европы.
Напомним, что помимо Эдсона в составе сборной Казахстана успешно выступают четыре натурализованных бразильца: Игита, Лео, Дуглас и Тайнан.
Эдсону Гомесу дос Сантосу 29 лет, и он считается универсальным игроком. Защищает честь "Кайрата" с 2018 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951583-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-naturalizovala-igroka-iz-brazilii/