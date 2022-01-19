Вышло расписание матчей сборной Казахстана по футзалу на Евро-2022

20 января сборная Казахстана стартует на чемпионате Европы по футзалу, передает NUR.KZ.
Подопечные Кака попали в группу В, где сыграют с командами Италии, Словении и Финляндии.
Все матчи с участием сборной Казахстана пройдут в городе Гронинген (Нидерланды).
Представляем вашему вниманию расписание игр Казахстана на Евро-2022:
Казахстан - Словения, 20 января, 22:30 (по времени Нур-Султана)
Финляндия - Казахстан, 25 января, 01:30
Казахстан - Италия, 28 января, 22:30
Напомним, что вчера вышла окончательная заявка сборной Казахстана на чемпионат Европы. В список попал натурализованный бразилец Эдсон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951962-vyshlo-raspisanie-matchey-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-na-evro-2022/