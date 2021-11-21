Между Таиландом и Азербайджаном: сборная Казахстана поднялась на шесть строчек в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу. Фото: instagram.com/kff_team

Сборная Казахстана по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, передает NUR.KZ.

Подопечные Талгата Байсуфинова поднялись на шесть строчек и теперь занимают 119 место.

Напомним, что в ноябре команда Казахстана крупно уступила Франции (0:8) и минимально обыграла Таджикистан (1:0).

Квалификацию ЧМ-2020 наша национальная сборная завершила на последнем месте, набрав в 10 турах 3 очка.

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует все также команда Бельгии, на второй позиции - Бразилия. Тройку лучших замыкает Франция.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943189-mezhdu-tailandom-i-azerbaydzhanom-sbornaya-kazahstana-podnyalas-na-shest-strochek-v-reytinge-fifa/