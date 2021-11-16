Сборная Казахстана по футболу победила команду Таджикистана (видео)

Сборная Казахстана по футболу. Фото: vk.com/kff_team

Сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч с командой Таджикистана, передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей национальной дружины. Единственный гол на 12-й минуте матча после грубой ошибки вратаря Таджикистана забил полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Таким образом, наши футболисты прервали 15-матчевую серию без побед. Также для Талгата Байсуфинова эта победа стала первой у руля национальной команды.

Напомним, что ранее сборная Казахстана потерпела разгромное поражение (0:8) в гостях от Франции в последнем матче отбора ЧМ-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942516-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-pobedila-komandu-tadzhikistana-video/