Попавшийся на допинге футболист "Тобола" подвел итоги года

Руслан Валиуллин. Фото: instagram.com/rv.09

Полузащитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Руслан Валиуллин считает, что 2021 год был для него успешным, несмотря на положительный допинг-тест, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram футболиста.

"Думаю, этот сезон 2021 года я могу занести себе в актив и считать успешным, несмотря на всяческие проблемы , неудачи и недоразумения.

Впервые стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка вместе с "Тоболом". Все, кто были рядом со мной и лично знакомы, они знают, насколько был сложен этот путь и какая была сделана работа.

Хочу поблагодарить каждого, кто всячески поддерживал меня и переживал, болел до конца за наш результат, несмотря на всякие события.

Обещаю вернуться и стать ещё сильнее и не сдаваться. Алға "Тобол", - написал Валиуллин в соцсети.

Напомним, 1-го сентября сборная Казахстана по футболу сыграла 2:2 с Украиной. Оба мяча отечественной сборной забил Руслан Валиуллин. УЕФА даже признала казахстанца игроком дня.

Спустя пять дней стало известно, что его допинг-тест оказался положительным. Однако до сих пор не появилось каких-либо подробностей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940560-popavshiysya-na-dopinge-futbolist-tobola-podvel-itogi-goda/