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Команда Токаева не вышла в плей-офф The International

Опубликовано:

Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: Parimatch Kazakhstan

Киберспортивная команда PSG Quest покинула мировой турнир The International-2023, завершив групповой этап на пятом последнем месте, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Коллектив выступал в группе D. Команда не выиграла ни одного матча. В двух играх была зафиксирована ничья. В итоге с двумя очками PSG Quest заняла последнее пятое место в группе и покинула турнир.

С первого места в следующий раунд пробилась команда Tundra Esports, имея в активе семь очков.

Отметим, что за PSG Quest выступает казахстанец Айбек TA2000 Токаев.

Матчи плей-офф турнира намечены на период с 20 по 28 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2041151-komanda-tokaeva-dvazhdy-ne-vyshla-v-pley-off-the-international/

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