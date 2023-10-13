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Команда Токаева дважды сыграла вничью на старте The International

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Киберспортсмен Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: Cybersport.ru

Киберспортивная команда PSG Quest по Dota 2 дважды добилась ничьи в матчах группового раунда мирового турнира The International-2023, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

На старте коллектив со счетом 1:1 сыграл против Keyd Stars. Точно также завершилось противостояние и с TSM. В данный момент команда с двумя очками занимает четвертое место в группе D.

Следующий матч состоится против Tundra Esports, которая находится на промежуточном первом месте.

Отметим, что за PSG Quest выступает казахстанец Айбек TA2000 Токаев.

Групповой этап The International 2023 продлится с 12 по 14 октября - параллельно будут идти по пять матчей. Стыковые игры состоятся с 14 по 16 октября. Матчи плей-офф намечены на период с 20 по 28 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2040919-komanda-tokaeva-dvazhdy-sygrala-vnichyu-na-starte-the-international/

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