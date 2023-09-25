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Айбек Токаев: Хотим разгромить все, что движется

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Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: Parimatch Kazakhstan

Казахстанец Айбек TA2000 Токаев, выступающий за команду Quest Esports по Dota 2, выступит на чемпионате мира. И планы на The International 2023 амбициозные - выиграть. В интервью корреспонденту NUR.KZ киберспортсмен рассказал о своем приходе в этот спорт и самых больших призовых.

- Айбек, почему вы выбрали Dota2 и карьеру киберспортсмена? Что стало решающим фактором?

- Это получилось спонтанно. Я изначально не планировал стать профессионалом: играл для своего удовольствия, а потом просто начали приглашать в команды и на выступления. Так и закрутилось.

- Dota 2. Что это простыми словами?

- Dota 2 - это пошаговая мультиплеерная стратегия. Главная задача каждой команды - сломать трон соперника или вынудить врага сдаться. От каждого клика мышки вся игра может перевернуться с ног на голову, что и делает ее такой интересной и напряженной. Для меня Dota 2 - это больше, чем игра.

- Многие думают, что жизнь киберспортсмена - это легко. Только игры и удовольствие от них. Так ли это?

- Ну, со стороны так и выглядит (смеется). Однако на самом деле это очень сложная работа на износ. Чтобы выступать на высоком уровне надо всегда поддерживать форму, а это занимает кучу времени. Также есть большая нагрузка на ментальное здоровье: начинаешь сильно стрессовать, особенно на крупных турнирах. Пытаемся бороться с этим, с опытом становится легче.

- Как проходят тренировки? Каждый день или только перед турнирами?

- Так, ну в преддверии турнира тренировки проходят шесть дней в неделю, по четыре-пять скримов (прим.: товарищеские матчи по предварительной договоренности). Далее пересматриваем их и проводим работу над ошибками, а потом индивидуальные игры. Когда турниров нет, тренируемся где-то два-три дня в неделю, остальное зависит от игрока.

Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: Parimatch Kazakhstan

- Как много времени вы живете вместе со своей командой?

- Больше половины своего времени я тусуюсь с командой. Дома бываю очень редко, в основном моя жизнь - это турниры, буткемпы и визы.

- Какая у вас роль во время выступлений на турнире?

- Керри. Это если говорить именно про мою позицию в игре. Если же про командную роль, то я заряжаю тиммейтов на победу, не позволяю им опускать руки, так как каждая наша игра, какой бы сложной она не казалась, всегда играется до последнего шанса.

- Не секрет, что призовые в киберспорте солидные. Какой у вас был самый большой заработок за один раз?

- Они солидные, если выступать на топовых турнирах и занимать хорошие места. Очень мало команд зарабатывают крупные суммы, так как киберспорт еще очень молод. Самый большой наш выигрыш - 500 тысяч долларов.

- Какими героями вы играете? Какой из них является у вас коронным?

- Я играю на позиции керри. Любимые герои зависят напрямую от стратегии. Сейчас мои фавориты - это Нага, Медуза, Фантомка.

Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: Parimatch Kazakhstan

- Как проходят турниры? Какой распорядок, особенности? Что лично вы делаете во время соревнований?

- Если турнир LAN (прим.: локальный), то мы приезжаем за пару дней до его начала, заселяемся в отели и идем на медиа-день. Там проходят фотосессии, съемка промо-роликов и другие медиаактивности. Потом переходим в "практис-румы" (нам выделяют по шесть компьютеров на команду) и договариваемся с командами из другой группы о тренировочных матчах. А через пару дней уже стартует сам турнир.

- Какой нужен отдых, чтобы к новому матчу подойти с ясной головой?

- Это очень индивидуально, зависит от человека. Я, например, слушаю любимую музыку или пью чай, а может и то, и другое.

- Озвучьте цели на предстоящий турнир?

- Разгромить все, что движется. Хотелось бы порадовать и поблагодарить фанатов, а также моего любимого спонсора Parimatch. Вы лучшие!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2037542-aybek-tokaev-hotim-razgromit-vse-chto-dvizhetsya/

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