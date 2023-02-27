The Lima Major 2023: определились все пары плей-офф

The Lima Major 2023. Фото: procyber.me

В перуанском городе Лима завершился групповой этап первого мейджора сезона по Dota 2 The Lima Major 2023 c общим призовым фондом 500 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

Команда казахстанского игрока Алимжана Watson Исламбекова Entity в четвертьфинале верхней сетки встретится с коллективом Evil Geniuses. Победитель этой встречи сыграет с лучшим из пары Gladiators - Team Aster.

Team Spirit в 1/4 финала верхней сетки сразится с Shopify Reb, тогда как Team Liquid выявит сильнейшего в матче с Talon.

Нижняя сетка плей-офф The Lima Major 2023 выглядит следующим образом: Team Liquid/Talon - Hellraisers, Team Spirit/Shopify Reb - PSG.LGD, Entity/Evil Geniuses - beastcoast, Gladiators/Team Aster - Tundra.

Напомним, что мейджор The Lima Major 2023 проходит с 22 февраля по 5 марта. Команды разыгрывают 500 тыс. долларов призовых и 1,9 тыс. очков DPC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2011001-the-lima-major-2023-opredelilis-vse-pary-pley-off/