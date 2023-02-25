Entity с казахстанцем в составе сыграла вничью с beastcoast на The Lima Major 2023

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: qcf.kz/ru

Киберспортивная команда Entity, за который выступает казахстанец Алимжан Watson Исламбеков, сыграла вничью с коллективом beastcoast в матче группы B на The Lima Major 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ.

Тем самым обе команды получили по одному баллу.

После шести туров коллектив Алимжана Исламбекова занимает третье место в группе В с семью очками (2 победы, 3 ничьих, 1 поражение). Следующий матч Entitу проведет против Hellraisers 25 февраля в 23:00 по времени Астаны.

Напомним, что первый мейджор сезон по Dota 2 The Lima Major 2023 проходит с 22 февраля по 5 марта в Лиме (Перу). Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $500 тыс. и 1,9 тыс. очков Dota Pro Circuit.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2010859-entity-s-kazahstantsem-v-sostave-sygrala-vnichyu-s-beastcoast-na-the-lima-major-2023/