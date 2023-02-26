Entity с казахстанцем в составе прошла в верхнюю сетку плей-офф The Lima Major 2023

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: instagram.com/watsondoto/

Киберспортивная команда Entity, за который выступает казахстанец Алимжан Watson Исламбеков, гарантировала себе место в верхней сетке плей-офф на The Lima Major 2023 по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Команда обыграла BetBoom Team в матче группы B, тем самым добившись четвертой победы на чемпионате.

По итогам семи встреч у BetBoom Team одна победа, три ничьи и три поражения. В заключительном матче группового этапа команда Виталия Save- Мельника сразится с Geek Slate.

The Lima Major 2023 проходит с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. Команды разыгрывают 500 тыс. и 1,9 тыс. очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2010880-entity-s-kazahstantsem-v-sostave-proshla-v-verhnyuyu-setku-pley-off-the-lima-major-2023/