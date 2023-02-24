Team Spirit одолела Evil Geniuses на The Lima Major 2023

Team Spirit. Фото: twitter.com/pglesports

Киберспортивная команда Team Spirit победила коллектив Evil Geniuses в матче групповой стадии на турнире The Lima Major 2023 по дисциплине Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Команда Ярослава Miposhka Найденова заработала два балла.

В следующем раунде группового этапа Spirit сыграет с Talon Esports. Начало встречи запланировано на 24 февраля в 21:00 по времени Астаны. Команда Evil Geniuses поборется с EHOME в параллельном матче.

Напомним, что The Lima Major 2023 проходит с 22 февраля по 5 марта в Лиме (Перу). Команды разыграют 500 тыс. долларов призовых и 1,9 тыс. очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2010795-team-spirit-odolela-evil-geniuses-na-the-lima-major-2023/