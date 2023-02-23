Казахстанец Алимжан Исламбеков вторым набрал 13 тыс. MMR в европейском ладдере в Dota 2

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: instagram.com/watsondoto/

Казахстанский игрок киберспортивной команды Entity по Dota 2 Алимжан Watson Исламбеков достиг отметки в 13 тысяч рейтинговых очков в матчмейкинге Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Достижением казахстанский киберспортсмен поделился в посте на личном канале в Telegram.

Исламбеков вернулся на первое место в европейском топе игроков. По данным портала Dota2ProTracker, за последние восемь дней Watson провел пять игр в матчмейкинге.

80% всех встреч завершились в пользу киберспортсмена. Исламбеков сыграл на персонажах Lina, Morphling, Alchemist и Ursa.

Отметим, что по итогам первого дня The Lima Major 2023 Алимжан Watson Исламбеков продемонстрировал лучший результат в соотношении убийств, смертей и ассистов.

К слову, бывшая команда казахстанского игрока HellRaisers неудачно стартовала на The Lima Major 2023, проиграв первые два матча.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2010622-kazahstanets-alimzhan-islambekov-vtorym-nabral-13-tys-mmr-v-evropeyskom-laddere-v-dota-2/