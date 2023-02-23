Казахстанец Watson стал лучшим игроком The Lima Major 2023 по KDA в стартовый день турнира

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: qcf.kz/ru

Казахстанский игрок киберспортивной команды Entity по Dota 2 Алимжан Watson Исламбеков продемонстрировал лучший результат в соотношении убийств, смертей и ассистов в стартовый день The Lima Major 2023, пишет Cybersport.ru.

Показатель казахстанского киберспортсмена составил 10.

Вторую строчку рейтинга занял игрок beastcoast Гонзало Darkmago Эррера с результатом в 8,6. В списке лучших также оказался Ду Monet Пэн из Team Aster — его KDA равен 8,36. А на четвертом и пятом местах расположились киберспортсмены Людвиг zai Уолберг и Майк miCKe Ву c показателями 8,1 и 8 соответственно.

Напомним, что матчи The Lima Major 2023 проходят с 22 февраля по 5 марта в Лиме (Перу). Участники соревнования разыгрывают $500 тыс. призовых и 1,9 тыс. очков DPC.

Промежуточные KDA лучших игроков на The Lima Major 2023:

Алимжан Watson Исламбеков — 10

Гонзало Darkmago Эррера — 8,6

Ду Monet Пэн — 8,36

Людвиг zai Уолберг — 8,1

Майк miCKe Ву — 8.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2010614-kazahstanets-watson-stal-luchshim-igrokom-the-lima-major-2023-po-kda-v-startovyy-den-turnira/