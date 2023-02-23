The Lima Major 2023: команда HellRaisers проиграла все матчи в первый игровой день

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Киберспортивная команда из СНГ HellRaisers уступила коллективу Geek Slate в матче группы B на мейджоре The Lima Major 2023 по Dota 2 в Лиме (Перу), пишет Cybersport.ru.

Для команды Алексея Solo Березина поражение стало вторым на чемпионате. HR не заработали очков в первый игровой день.

Следующим оппонентом ростера Березина станет beastcoast. Начало матча запланировано на 24 февраля в 23:00 по времени Астаны. Тогда как Geek Slate сыграет с Knights 24 в ночь с 23 на 24 февраля в 00:00.

Напомним, что первый мейджор сезона по Dota 2 - The Lima Major 2023 проходит с 22 февраля по 5 марта в Лиме (Перу). Участники разыгрывают 500 тыс. долларов призовых и 1,9 тыс. очков DPC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2010619-the-lima-major-2023-komanda-hellraisers-proigrala-vse-matchi-v-pervyy-igrovoy-den/