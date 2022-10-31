В Dota 2 появился новый герой

Герой Muerta. Фото: dota2.ru

В дисциплине Dota 2 выйдет новый герой под именем Muerta. Анонс состоялся во время официальной трансляции турнира The International 2022 на Twitch, пишет Cybersport.ru.

По словам разработчиков, персонаж выйдет в 2023 году.

Это будет 124-й герой в Dota 2. Прошлый персонаж вышел в ночь на 24 февраля 2022 года — им оказался Primal Beast. Выпустит ли Valve вместе с Muerta новый патч, на момент публикации материала неизвестно.

The International 2022 прошел с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд чемпионата составил более 18,8 млн долларов.

Напомним, что победителем главного турнира сезона по Dota 2 стала команда Tundra Esports, одолевшая в гранд-финале Team Secret со счетом 3:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1995046-v-dota-2-poyavilsya-novyy-geroy/