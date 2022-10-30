Определились оба участника гранд-финала The International 2022

Team Secret. Фото: twitter.com/teamsecret

Киберспортивная команда Team Secret победила Team Liquid и прошла в гранд-финал турнира The International 2022 по Dota 2, передает NUR.KZ со ссылкой на cybersport.ru.

Команды сыграли в финале нижней сетки плей-офф. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Команда Айдена iNSaNiA Саркои заняла в итоге третье место и заработала более 1,6 млн долларов.

Secret прошла в гранд-финал чемпионата, где поборется с Tundra Esports. Противостояние состоится сегодня, 30 октября.

Напомним, что The International 11 проходит с 15 по 30 октября в Сингапуре. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более $17,3 млн. При этом сумма продолжает увеличиваться за счет продаж Battle Pass и уровней к нему.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994937-opredelilis-oba-uchastnika-grand-finala-the-international-2022/