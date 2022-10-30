Tundra Esports победила в гранд-финале The International 2022

Tundra Esports. Фото: twitter.com/TundraEsports/

Киберспортивная команда Tundra Esports победила Team Secret и выиграл гранд-финал крупнейшего турнира The International 2022 по Dota 2 в Сингапуре, передает NUR.KZ.

Решающее противостояние чемпионата не получилось конкурентным. Tundra Esports без особых проблем прошла Team Secret, выиграв на первых трех картах - 3:0.

В истории TI данная победа стала второй, когда она была добыта всухую.

Выигрыш Tundra Esports составил почти 8,5 млн долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1994944-tundra-esports-pobedila-v-grand-finale-the-international-2022/